Салехард, 19 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Салехарде на восьми жилых и социальных объектах установлена система мониторинга за основаниями фундамента. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Установка системы мониторинга фундамента

Таким образом ведётся наблюдение за поведением грунтов под основаниями зданий многоэтажных, а также с большой посещаемостью, и ещё под домами, которые были построены в 80−90-х годах ХХ века.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Один из домов в Салехарде, где установлена система мониторинга фундамента

Согласно исследованиям, 40 лет назад толщина арктической мерзлоты была больше. Уменьшение её может стать причиной подвижки основания и самого здания. В скважины специалисты Научного центра изучения Арктики установили специальные датчики, показания с которых приходят на пульт оператора в режиме онлайн. Если приборы покажут значительные изменения, данные позволят оперативно отреагировать на ситуацию. Кроме того, такие показатели позволят установить повреждение коммунальных сетей и в кратчайшие сроки их ликвидировать.

По итогам исследования, систему мониторинга фундамента будут использовать на стадии строительства здания, а также установят на других объектах в Салехарде.