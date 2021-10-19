Москва, , 13:57 — REGNUM Действия руководства НАТО в отношении России привели к неотвратимому закреплению ситуации в двусторонних отношений из состояния де-факто в де-юре, заявил 19 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целом, если говорить об этой ситуации, то собственно положение дел де-факто просто оформлено де-юре», — казал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что отношений «собственно никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи и информационного бюро НАТО в Москве.

Такое решение Москвы последовало за заявлением Североатлантического альянса о сокращении численности российской миссии при НАТО.