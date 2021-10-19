Таллин, 19 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. С января 2023 года в Эстонии должны вступить в силу поправки в Закон о подоходном налоге, согласно которым люди пенсионного возраста будет освобождены от уплаты подоходного налога со средней пенсии по старости. Об этом сообщили в канцелярии парламента страны со ссылки на итоги заседания финансовой комиссии.

Налоги

Аргументируя решение комиссии, ее председатель Эрки Сависаар пояснил, что это позволит улучшить экономическое положение пенсионеров: «В дальнейшем в отношении пенсии по старости начнет действовать ступенчатый подоходный налог. Налоговая ставка для средней пенсии по старости — ноль. Все, что сверху средней пенсии, будет облагаться обычным подоходным налогом в размере 20%».

Право на освобождение доходов людей пенсионного возраста от налогов распространяется на всех лиц, достигших пенсионного возраста, вне зависимости от пенсионного статуса и типа пенсии. Таким образом, вычесть не облагаемый налогом доход могут и лица, отсрочившие выход на пенсию.

В соответствии с летним прогнозом министерства финансов Эстонии и учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро в 2023 году средняя пенсия по старости составит 654 евро.