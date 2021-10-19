Тирана, 19 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Решение о возбуждении уголовного дела по статье «убийство» после гибели четырех российских туристов приняла прокуратура Албании. Об этом 19 октября сообщили в посольстве России в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье «убийство». В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы», — приводит слова представителя российской дипмиссии РИА Новости.

Отметим, 16 октября стало известно, что в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России, которые, согласно предварительным данным, погибли от удушья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правоохранители в Грузии задержали троих человек в рамках расследования дела об убийстве гражданки России.