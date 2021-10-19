Москва, 19 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Задачей московского футбольного клуба «Локомотива» на ближайшие пять лет является увеличение трансферной стоимости состава. Об этом 19 октября заявил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

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«Задача — увеличить трансферную стоимость состава. Мы должны выстроить систему развития талантов нашей академии: выращивание, обработка талантов и продажа их в Европу», — приводит слова Плутника «Чемпионат».

По его словам, только такая модель позволит «Локомотиву» добиться успеха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером «Локомотива» стал немецкий специалист Маркус Гисдоль.