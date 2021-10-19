Таллин, , 13:55 — REGNUM Во вторник, 19 октября, в Таллине на площади Свободы состоится общественная акция в поддержку известного эстонского правозащитника Сергея Середенко, находящегося в заключении семь месяцев. Об этом сообщил эстонский портал Sputnik Meedia.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

Акция зарегистрирована в Пыхьяской префектуре Департамента полиции и погранохраны в соответствии с требованием Закона об охране порядка и пройдет с 17 по 18 часов по местному времени (совпадает с московским). Это уже десятый подобный пикет, сообщили его организаторы. Участники юбилейной акции требуют провести открытый суд над Середенко.

«Середенко абсолютно уверен в своей невиновности по предъявляемой ему статье в антигосударственной деятельности и обвинениям в связи с российской разведкой. Открытости процесса боятся те, кто понимает, что состряпанные ими «аргументы» и «доказательства» на свету будут выглядеть просто смехотворно», — заявил Sputnik Meedia организатор пикета, член правления НКО «Российские соотечественники Европы» Сергей Чаулин.

По словам Чаулина, судя по телефонным сообщениям Середенко из тюрьмы, в вину правозащитнику вменяют написанные им статьи и книги, они якобы «очерняют» Эстонию.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.