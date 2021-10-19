Москва, 19 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Введение локальных ограничений в регионах России негативно отразилось на продажах туристических путевок. Об этом сообщила 19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

Представитель АТОР напомнила, что введение ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19, начались в октябре 2021 года. На данный момент порядка 30 регионов ввели меры профилактики распространения коронавируса, которые так или иначе ограничивают туризм.

«После введения поэтапных ограничений спрос начал снижаться. Вторая неделя октября — это минус 30% бронирований к первой неделе октября. Хотя аннулирований путевок нет. Просто меньше заказывают», — сказала Ломидзе.