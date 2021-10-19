Москва, 19 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Подавляющее большинство учителей предмета «Основы православной культуры» является учителями начальных классов. Об этом на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Kremlin.ru Сергей Кравцов

«По нашим данным, 85% учителей, которые преподают «Основы православной культуры», — это учителя начальных классов. От учителя начальных классов во многом <…> зависит и мировоззрение, и воспитание ребенка. Потому что до семи лет закладываются все основные психологические функции, развитие, становление ребенка, а затем уже идет формирование мировоззрения. И основное формирование идет в 1−4 классах», — сказал Кравцов.

Он назвал важным вопрос повышения квалификации учителей предмета «Основы православной культуры»: «Конечно, здесь нельзя останавливаться. Все учителя в свое время прошли повышение квалификации, но приходят и новые учителя, меняется методика преподавания, поэтому это обязательно нужно будет делать. Мы будем это совместно реализовывать».