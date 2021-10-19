Самара, 19 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Крупную партию поддельных аксессуаров задержали Самарские таможенники. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сумки

Сообщается, что около села Большая Глущица сотрудники Самарской таможни обнаружили в грузовом автомобиле крупную партию поддельных аксессуаров на сумму свыше 172 млн рублей.

«В результате проведенного таможенного досмотра в грузовом отсеке обнаружено 3000 сумок, рюкзаков, кошельков, ключниц, ремней, упаковочных пакетов, маркированных товарными знаками известных брендов DIOR, MICHAEL KORS, LOUIS VUITTON, BURBERRY и других», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что собственники этих брендов признали товары контрафактными.

В результате материалы были переданы в МВД РФ для возбуждения уголовного дела по признакам незаконного использования чужого товарного знака.