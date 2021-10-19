Москва, , 13:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин проинформирован об инцидентах с пытками заключенных. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, довели ли до сведения президента сообщения об издевательствах над заключёнными. Песков ответил утвердительно и подчеркнул, что эта информация стала поводом для «достаточно активных проверочных действий».

«Нужно дождаться результатов этих проверок», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на одном из сайтов появилась видеозапись пыток человека, сделанная, как утверждалось, в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. После проверок следственные органы возбудили ряд уголовных дел о противоправных действиях в отношении осужденных. За этим последовало несколько увольнений сотрудников ФСИН.

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