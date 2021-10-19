Махачкала, 19 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Дагестане перевели на усиленный режим работы сотрудников управления Госавтоинспекции. Причиной стало резкое увеличение числа автоаварий, сообщили 19 октября в пресс-службе ведомства.

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Так, по данным ГИБДД, в течение прошлой недели в Дагестане произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 13 человек, получили травмы различной степени тяжести еще трое.

«В целях стабилизации обстановки, профилактики грубых нарушений Правил дорожного движения, непосредственно влияющих на совершение дорожно-транспортных происшествий, на участках федеральных автодорог, в городах и районах выставлены дополнительные наряды Госавтоинспекции для проведения рейдовых мероприятий» , — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года в Дагестане произошли около 630 дорожных аварий, в которых погибли 119 человек, в том числе четверо детей. Получили травмы около 900 человек.