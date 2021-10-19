Новосибирск, 19 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2884 пациента, в том числе 53 ребёнка. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 291 человек, на ИВЛ — 50 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 638 065 тестов на коронавирус.