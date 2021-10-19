Москва, 19 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки от ЦБ РФ в пятницу, 22 октября. Диапазон прогнозов повышения — от 0,25 процента до 0,75 процента. «Для ЦБ предпосылки повышения есть — инфляция сейчас вышла за таргет и превысила действующую ключевую ставку. При таких показателях притока вкладов населения не будет», — заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин.

Процентная ставка

По его мнению, ключевая ставка всё же не выйдет за пределы 7%. «ЦБ итак уже подвергается серьёзной критике за такое ужесточение денежно-кредитной политики. Ведь в условиях общемировой тенденции повышения инфляции большинство других регуляторов в мире если и ужесточают политику, то не сильно», — пояснил руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области.

Он добавил: «Заметно повышая ставку, мы наносим удар по производству. Надеюсь, что пятничное повышение окажется последним и составит 0,25 процента. Ставка в 7% — серьёзный психологический рубеж».