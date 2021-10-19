Пермь, 19 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Пермском крае за 18 октября выявили ещё 600 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 111 964 носителя. Выздоровели 96 063 человека.

560 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 5419 человек уже скончались от COVID-19.