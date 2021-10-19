Москва, 19 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. По зарубежным направлениям туристический поток из России еще не достиг показателей 2019 года. Об этом сообщила 19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По зарубежным направлениям мы не достигли уровня 2019 года, но разрыв уже не настолько существенный, как в 2020 году. Спрос на выездные направления вырос», — сказала Ломидзе.

Эта тенденция касается не только календарного лета, но и сентября, на которых приходится «бархатный» туристический сезон.

«Сентябрь можно отнести к летнему сезону, и в сентябре был высокий спрос — больше показателей 2020 года и приближающийся к 2019 году», — сказала представитель АТОР.