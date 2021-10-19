Москва, , 13:46 — REGNUM Закон о СМИ — иностранных агентах необходим в России, и радикальные предложения отменить его в Кремле отвергли. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в администрации президента знают об инициативах журналистского сообщества по внесению изменений в этот закон. Были и более радикальные предложения — отказаться от него вовсе.

«Мы знаем, что были такие радикальные предложения — отменить закон, но на это уже последовал однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что инициативы по обсуждению правоприменительной практики в этой сфере также существуют, и вопрос заключается в «модальности того, как это будет рассматриваться».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о СМИ-иноагентах в России существует с 2017 года. Он стал ответом на требование минюста США к филиалу российской телекомпании RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на американской территории.

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