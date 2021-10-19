Вашингтон, 19 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Скотт Дисик, бизнесмен и бывший возлюбленный модели Кортни Кардашьян, «вне себя» из-за новости о её помолвке. Об этом 19 октября пишет издание Е!, ссылаясь на свой источник.

Кортни Кардашьян

По словам инсайдера, Дисик «очень огорчён» предстоящему замужеству Кардашьян. Он также «чувствует себя подавленным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян. Пара состоит в отношениях с января 2021 года.

Напоминаем, что Кортни Кардашьян и Скотт Дисик были парой в период с 2006 по 2015 год. У них есть трое общих детей.