Махачкала, 19 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Дагестане предприняты меры для изолирования детей из детских коллективов после вспышки кишечной инфекции в селении Хунзах. Закрыты три детских сада и две школы, сообщили в минздраве региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нет воды

«По представлению Роспотребнадзора закрыты три детских сада и две школы в селе», — доложил на совещании руководитель муниципалитета Нурмагомед Задиев.

По его словам, в настоящее время подача водопроводной воды в населенный пункт прекращена до установления причин заражения и проведения мероприятий по обеззараживанию источника. Проводится прочистка всех водопроводных сетей гипохлоридом, также заказан хлоратор для обеззараживания воды. Организован подвоз воды жителям селения.

Напомним, с 13 по 18 октября в селении Хунзах Хунзахского района заболели острой кишечной инфекцией 23 человека. В больнице находятся 13 из них, большинство — дети.

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