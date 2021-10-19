Пекин, 19 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Автокомпания Roewe (принадлежит китайскому концерну SAIC) представит новый кроссовер Roewe RX5 Max 21 октября 2021 года. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Roewe RX5 Max

Отмечается, что внешний вид нового автомобиля претерпел серьезные изменения по сравнению с моделью Roewe RX5. Модель получит модернизированный интерьер и новый двигатель.

Новый Roewe RX5 Max обладает крупной радиаторной решеткой с матричными элементами, а также разделенными на две части фарами. Все это придает модели более агрессивный вид.

Длина новинки выросла за счет нового обвеса на 29 мм, до 4676 мм. А ширина, наоборот, уменьшилась на 16 мм, до 1875 мм.

Внутри кроссовера установлен большой сдвоенный дисплей, который совмещает в себе функции приборной панели и мультимедийной системы.

Под капотом Roewe RX5 Max установлен двигатель 15C4E объёмом 1,5 л мощностью 181 л. с. Агрегатируется он с шестиступенчатой «механикой».

Ранее компания Geely представила в Китае обновленный седан Emgrand L.

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