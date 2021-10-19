Кишинёв, 19 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов (БкиС) обжаловали в Конституционном суде Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Об этом 19 октября сообщил в соцсети Facebook один из депутатов БкиС Григоре Новак.

Serhiodudnic Парламент Молдавии

«Мы неоднократно заявляли и считаем, что цель конвенции замаскированна и полностью чужда убеждениям большинства граждан, — написал Новак. — что более важно, она противоречит положениям Высшего закона республики».

Депутат отметил, что конвенция, несмотря на декларации о защите женщин от насилия, не имеет к этому никакого отношения, при этом размывает понятие пола. Во время голосования в парламенте по данному документу депутаты БкиС предлагали внести поправку, что конвенцию следует применять с учетом конституции республики, но парламентское большинство отклонило это предложение.

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.