Минск, 19 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 19 октября совещания с высшим руководством Белоруссии по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции Александр Лукашенко «высказался о борьбе с коронафейками в интернете», сообщает президентская пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Если поселились и живете в интернете, господь с вами. Тут вам не поможет никакой «Ремдесивир» (противовирусный препарат. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии). Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя. Если вы там живете, там сидите, толку не будет», — сказал Александр Лукашенко.

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В официальном сообщении также сказано, что Лукашенко снова связал коронавирус с политикой. Он заявил, что, «распространяя фейки и слухи о ситуации в Белоруссии, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну».

«Да, ситуация напряженная. Поэтому люди начинают нервничать, — поведал Лукашенко. — Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации. Для чего мы сегодня и собрались: чтобы выработать подходы на основании тех законов, которые у нас есть».

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