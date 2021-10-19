Ярославль, 19 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославской области в больнице №1 города Рыбинска в одном из корпусов возник дефицит кислорода на койках для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В больнице на улице Кулибина выделено два ковидных отделения. Подводка к кислороду отсутствует! На одно отделение выведена одна трубочка в коридор, куда по очереди подвозят больных «подышать». Люди ждут свою очередь часами!», — написал в социальных сетях житель Рыбинска.

Возникшие трудности в департамента здравоохранения и фармации Ярославской области объяснили тем, что новые койки были развёрнуты экстренно из-за большого числа заболевших.

«Открытие дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в корпусе на ул. Кулибина, относящегося к ГБ№1 проходило в экстренном режиме. В этом корпусе было 6 реанимационных коек, снабженных кислородом. Как только было принято решение об открытии здесь дополнительных коек, параллельно решался и вопрос о снабжении этих коек кислородом. Сразу же было заказано дополнительное оборудование для кислородных точек. Комплектующие пришли сегодня и сегодня же начался процесс монтажа. В ближайшее время 67 коек будут оборудованы кислородом. Кроме того, параллельно прорабатывается вопрос о монтаже кислородных магистралей, которые позволят снабдить 100% коечный фонд этого корпуса. Выделены средства для приобретения газификатора», — пояснили в пресс-службе регионального депздрава.

К решению проблем подключился исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев. Как выяснилось, дело не только в росте числа пациентов. В Ярославле есть азотно-кислородный завод, но цены на сырьё для него многократно выросли. Их увеличили поставщики. Например, стоимость аргона увеличилась в пять раз.

«Давайте мы переговорим с поставщиком. Мы усматриваем в данном случае злоупотребление доминирующим положением. Потому что такой скачок цен — с 16 до 80 тысяч. Это в пять раз получается. И в том случае, если они не скорректируют, мы будем вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу», — сообщил Михаил Евраев.

По данным на 16 октября кислородными точками было обеспечено 1780 ковидных коек из 3523. Врио губернатора дал поручение увеличить это число на треть.