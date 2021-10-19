Томск, , 13:32 — REGNUM Министерство транспорта РФ поддержало обращение губернатора Томской области Сергея Жвачкина, касающееся смягчения требований к малым аэропортам. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в региональной администрации.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

По данным обладминистрации, Минтранс направил в правительство РФ проект новых требований по обеспечению транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры. Он находится на рассмотрении в правительственной комиссии по проведению административной реформы. По результатам рассмотрения проект внесут в правительство.

Напомним, Жвачкин направил в федеральный Минтранс и правительство обращение с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам.

Он попросил перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход. По мнению губернатора, необходимо учитывать интенсивность выполнения полётов и тип посадочной площадки.

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