Москва, 19 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Вторник, 19 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,8% и пытаясь вернуться выше $85,00 за баррель Brent на фоне сохраняющегося дефицита предложения на рынке энергоносителей. Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, у участников торгов возрастает ощущение диссонанса, где с одной стороны, все больше данных говорят о снижение темпов роста спроса на энергоносители из-за быстрого замедления мировой экономики, ВВП Китая в третьем квартале показал самые низкие темпы роста с октября 2020 года. С другой стороны, отметил он, есть рост предложения нефти, об этом говорит наращивание добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/c в месяц, а также вчерашний ежемесячный отчет США, в котором также указывается рост добычи сланцевой нефти в четвертом квартале 2021 года.

Наращивание добычи и замедление темпов роста мировой экономики, это явно не комбинация для роста цен на нефть, но не смотря на это, после небольшой коррекции вчера, 18 октября, на 1,0%, рост цен возобновился, отметил эксперт.

Складывается впечатление, добавил он, что происходящее на нефтяном рынке «оторвалось» от фундаментальных факторов и теперь идет некая «техническая» игра за то, чтобы просто переписать максимум 2018 года, который располагается на отметке $86,60 за баррель Brent. Однако пока, рынку не хватает драйвера, который бы помог покорить пик 2018 года. Когда он появится никто не знает, а потому все просто ждут когда цель «технической» игры будет выполнена и нефтяной рынок вернется к более низкой ценовой «нормальности», сказал Розман.