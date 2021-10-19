Токио, 19 октября 2021, 13:32 — REGNUM Власти Японии намерены наращивать оборону страны на фоне новых ракетных пусков КНДР, заявил премьер-министр страны Фумио Кисиду.
Он отметил, что со стороны КНДР в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский министр обороны Нобуо Киси заявил, что серьезную угрозу для всего международного сообщества, включая Японию, представляют собой продолжающиеся ракетные пуски КНДР.