Токио, 19 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Власти Японии намерены наращивать оборону страны на фоне новых ракетных пусков КНДР, заявил премьер-министр страны Фумио Кисиду.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

«Мы намерены продолжать значительно наращивать оборонительные возможности страны для защиты территории, акватории, жителей и воздушного пространства Японии», — цитирует его NHK.

Он отметил, что со стороны КНДР в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский министр обороны Нобуо Киси заявил, что серьезную угрозу для всего международного сообщества, включая Японию, представляют собой продолжающиеся ракетные пуски КНДР.