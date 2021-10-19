Москва, 19 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил уменьшение фонда финансовой поддержки регионов ростом целевых трансфертов субъектам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Archive.government.ru Антон Силуанов

«Не надо забывать и о тех дополнительных трансфертах, которые идут целевым образом субъектам РФ, это субсидии и иные межбюджетные трансферты. И объем именно таких трансфертов существенно возрос — в разы возрос за последние годы. И наша логика в межбюджетных отношениях заключалась в том, чтобы вовлечь регионы в федеральную повестку», — сказал Силуанов в Госдуме.

Он также разъяснил, что такое федеральная повестка, это «национальные цели развития, национальные проекты и национальные программы для реализации национальных целей развития».

«И те и иные трансферты и субсидии, которые мы предоставляли субъектам РФ, это как раз те деньги, которые вместе с деньгами регионов направлены на решение этой задачи», — говорит министр.

При этом глава Минфина признал сокращение фонда финансовой помощи регионам.

«Да, мы, может быть, в меньшей степени увеличивали фонд финансовой поддержки, в большей степени увеличивали целевые трансферты. Через целевые такие меры финансовой помощи мы и реализуем нашу повестку. Мне кажется это правильный инструмент», — заявил он.

Предстоящий разговор с парламентариями станет поиском баланса.

«Должен быть баланс между теми возможностями регионов и целевыми ресурсами, которые мы направляем на решение тех или иных задач, нахождение баланса и будет нашей основной задачей, которую мы будем обсуждать», — сказал Силуанов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова готовиться к разговору о мерах сокращения разрыва между бюджетной обеспеченностью самых богатых и самых бедных регионов.