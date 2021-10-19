Новосибирск, 19 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Для жителей Новосибирской области на базе карт «Мир» создадут универсальный платежный сервис. Единая карта жителя региона — универсальная персонифицированная карта, которая будет включать в себя платёжные и нефинансовые сервисы предоставления государственных, муниципальных и социально значимых услуг. Об этом ИА REGNUM рассказали в правительстве региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

В областной администрации уточнили, что сегодня, 19 октября, губернатор Андрей Травников и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске проекта «Карта жителя Новосибирской области».

Сейчас обсуждаются функционал «Карты жителя Новосибирской области» и сроки её выпуска.