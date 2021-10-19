Симферополь, 19 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Крыму на полигоне Опук состоялось учение подразделений Черноморского флота по обороне побережья при высадке морского десанта, об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа 19 октября.

Пресс-служба Южного военного округа Военные учения

«На полигоне боевой подготовки Опук в Крыму силы (войска) Черноморского флота с приданными подразделениями общевойсковой армии и авиации Южного военного округа (ЮВО) провели двустороннее бригадное тактическое учение по обороне побережья при высадке морского десанта», — говорится в сообщении.

На полигоне подразделения морской пехоты ЧФ на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, участники учений провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника. В роли подразделений обороны выступили подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Обороняющиеся применили ракетные и артиллерийские орудия и осуществили подавление корабельной артиллерии, также был нанесен удар по десантировавшимся на берег. После этого удары по десантным кораблям противника нанесла артиллерия противодесантной обороны и самолёты Су-34.

Также участники учений отработали действия по смене огневых позиций, перегруппировку ракетных, артиллерийских и танковых подразделений под прикрытием аэрозольной маскировки.

В общей сложности в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями Южного военного округа участвуют около восьми тысяч военнослужащих, применяется около 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий.