Москва, 19 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. После локальной нисходящей коррекции в начале недели, российская валюта возобновила восхождение во вторник, 19 октября. Пара доллар/рубль опустилась к свежим минимумам середины прошлого года в районе 70,70 руб. Евро тем временем пытается отскочить от минимумов в области 82 руб. за счет общего укрепления единой валюты на рынке Форекс. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, российская валюта выглядит несколько перекупленной, но это не мешает котировкам продолжать движение вверх. Во-первых, доллар сейчас отступает, получив удар от слабых данных по промышленному производству в США. Показатель сократился максимально с февраля, а это повод задуматься над темпами и сроками сворачивания стимулов в условиях еще не окрепшей экономики, отметил он.

Во-вторых, добавил эксперт, нефть не только находится на трехлетних максимумах, но и в шаге от пиков семилетней давности. Brent попыталась уйти на коррекцию в понедельник (18 октября), но встретила покупателей и снова торгуется в плюсе. Если грядущая отраслевая статистика из Штатов не шокирует, фьючерсы продолжат дорожать в ближайшей перспективе, сказал он.

По его словам, в-третьих, на мировых площадках превалирует благоприятный настрой в отношении рисковых активов, к коим относится рубль. И наконец, российская валюта устойчива в ожидании повышения ставки Банком России на заседании в эту пятницу, 22 октября. В случае тестирования упомянутых минимумов следующей целью станет зона 70,40 руб. В случае с евро возвращение выше уровня 83 руб. на данный момент выглядит маловероятным несмотря на восходящий уклон, отметил он.