Самара, 19 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. 921 носитель коронавируса выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 118 915 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области скончались 4318 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 17 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 92 981 человек, в том числе 220 человек победили инфекцию за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 октября в Самарской области выявили 915 носителей коронавируса.