Вашингтон, 19 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Актёр Джейсон Судейкис объяснил, почему его не называют по имени, которое ему дали при рождении. Об этом 19 октября пишет издание E!

Скриншот с YouTube Джейсон Судейкис

Артист признался, что его зовут Даниэль, как и его отца. По словам Судейкиса, мать решила назвать его Джейсоном, чтобы все вокруг понимали «на кого она кричит».

Ранее Джейсон Судейкис стал победителем премии «Эмми» в номинации «Лучший актёр». Победу ему принесла роль в комедийном сериале «Тед Лассо».