Токио, , 13:26 — REGNUM Ракетные пуски КНДР, являющиеся «нарушением положений резолюций СБ ООН», решительно осуждает японское правительство. Об этом 19 октября заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Фумио Кисида Mobtada.com

«Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи. Они являются нарушением положений резолюций СБ ООН. В целях безопасности граждан я наказал ответственным ведомствам проводить анализ информации путем наблюдения и сбора разведданных, а также тесно взаимодействовать по данному вопросу с международным сообществом, в том числе с США», — сказал он.

Также Кисида добавил, что в связи с этим японские власти сбираются продолжать значительным образом наращивать оборонительные возможности страны для защиты ее территории, жителей и воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил (ВС) заявило, что последний запуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет непосредственной угрозы США и их союзникам.