Афины , 19 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Огонь зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине, передан организаторам. Об этом 19 октября сообщает ИА REGNUM.

Tokyo2020.org Олимпийский огонь

На афинском историческом стадионе «Панатинаикос» прошла церемония передачи олимпийского огня. Теперь он будет доставлен специальным чартерным рейсом из Афин в Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на античном стадионе в Древней Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня.