София, 19 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Около 500 владельцев и работников предприятий мелкого и среднего бизнеса Болгарии собрались у здания правительства страны в Софии с требованием пересмотра действующих тарифов на электроэнергию и газ. Об этом 19 октября сообщает Болгарское телевидение.

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Как сообщают очевидцы, манифестанты развернули лозунги «Нет — энергетическому рабству!"и «Верните веру в будущее!».

По словам заместителя председателя Независимого профсоюза предпринимателей Болгарии Марии Минчевой, в том случае, если власти страны не обеспечат местные компании льготами на потребление энергии или откажутся выплачивать им соответствующие компенсации, десятки отраслей экономики Болгарии окажутся на грани коллапса.

«За этим последует массовое увольнение сотрудников и возникнут предпосылки для усугубления инфляции в стране», — резюмировала, в частности, она.

Предполагается, что в ближайшее время активисты протестного движения встретятся с премьер-министром временного правительства Болгарии Стефаном Яневым. В ходе переговоров манифестанты планируют представить собственный план поддержки болгарского бизнеса в кризисных условиях.

Напомним, ранее власти Болгарии отказались от идеи финансовой компенсации частным предпринимателям за подорожавшие свет и тепло. Согласно официальной информации, только за последний год тарифы на энергоносители в стране выросли в 10 раз.