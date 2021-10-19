Рязань, 19 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Автомобили из гаража правительства Рязанской области направят в медицинские учреждения для работы на выезде участковых врачей. Об этом 19 октября заявил губернатор Николай Любимов.

Ryazangov.ru Николай Любимов

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Глава региона отметил, что в связи с подъёмом уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 нагрузка на врачей поликлиник значительно увеличилась. В том числе, медучреждениям не хватает транспорта для обслуживания вызовов на дому.

«Мною принято решение о выделении из гаража правительства региона необходимого количества машин в помощь нашим медикам. Свой служебный автомобиль я также передаю для этих целей. Ранее во время пика пандемии мы уже применяли такую практику. Сейчас медикам вновь необходима поддержка. Нагрузка на врачей колоссальная! Призываю власти муниципальных образований, в том числе г. Рязани быстро проанализировать ситуацию и, если есть необходимость в выделении дополнительного автотранспорта медикам, последовать нашему примеру. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки», — сказал губернатор.

В Рязанской области коронавирусом заразились уже свыше 45 тысяч жителей.