Мадрид, 19 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Шестеро неизвестных захватили один из залов музея Прадо в Мадриде и угрожают покончить с собой, если им не устроят встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

NakNakNak Мадрид. Испания

Согласно данным Radio Madrid, захватчики заявили, что в случае невыполнения их требований в течение шести они начнут реализовывать свои угрозы и транслировать это в прямом эфире.

По некоторым данным, речь идёт о пострадавших в результате так называемого синдрома токсического масла, как называют вспышку заболевания в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом в Испании. В результате инцидента погибло, по разным подсчётам, несколько тысяч человек.

Издание 20minutos утверждает, что захватчики выбрали музей, потому что для них культура помогла не сдаваться. Они также хотят добиться глобальной видимости своего протеста. Захватчики утверждают, что сотрудники службы безопасности пытались выгнать их, но они оказали сопротивление.

«Если они ждут, что мы умрем, чтобы положить конец проблеме, нам придется использовать то, что осталось от нашей сократившейся жизни, и предоставить им привилегию наблюдать за нашим вечным покоем», — говорится в заявлении.

Неизвестные выбрали дату проведения акции протеста, 19 октября, чтобы приурочить ее к 40-й годовщине принятия декрета-закона о защите жертв токсического синдрома и их семей.

Сорок лет спустя они требуют возмещения ущерба, выплаты компенсаций, уважения достоинства, специализированной медицинской помощи и проведения дополнительных исследований — всего в заявлении указано 21 требование.