Москва, 19 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В 2021 году летний туристический сезон в России оказался лучше, чем ожидалось изначально. Об этом сообщила 19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Сезон оказался лучше, чем ожидалось», — призналась Ломидзе.

Отрасль адаптировалась к нестабильной обстановке, в которой оказалась из-за пандемии, отметила спикер.

«Как показала практика, наши туристы и предприниматели в сфере турима могут найти выход из любой ситуации», — сказала исполнительный директор АТОР.