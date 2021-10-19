Новосибирск, 19 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Новосибирске разрабатывают проект «Комфортные остановки». На гостевых маршрутах и других улицах установят около 260 павильонов в едином стиле. Об этом сообщила мэрия города.

Марина Каширская ИА REGNUM «Умная» остановка

В городской администрации уточнили, что мэр Анатолий Локоть поставил задачу реализовать основной объём работ до молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Отмечается, что новая концепция «Комфортных остановок» разработана на основе проекта «Умные остановки». Конкурс на реализацию этого проекта был объявлен в феврале 2021 года, однако ни одной заявки не поступило, и конкурс признали несостоявшимся.

«Концепция претерпела ряд изменений: при разработке условий концессионного соглашения департамент отказался от избыточных требований к техническим характеристикам «умных» блоков, что привело к уменьшению итоговой стоимости проекта. Это позволит охватить большую часть гостевых маршрутов», — пояснил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Концессионное соглашение не подразумевает вложений из городского бюджета — обустройство и содержание комфортных остановок берёт на себя концессионер. Срок концессии — 15 лет, после чего остановки перейдут на обслуживание города.