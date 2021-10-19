Москва, 19 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Для увеличения числа вакцинирующихся от COVID-19 граждан хороши все методы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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«Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в этой сфере вряд ли возможна «какая-то поголовная оплата»: «Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе [выплат за вакцинацию] говорил».