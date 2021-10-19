Ярославль, 19 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Кировском и Ленинском районах Ярославля нет мест под постройку новых школ. При этом потребность в них продолжает расти. Проблему обсуждали на заседании комиссии по соцполитике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Школа

Депутаты обсуждали реализацию нацпроекта «Демография», который заканчивается в этом году.

«Понятно, что проект подходит к концу, понятно, что проблема фигурировала для Ярославля в Дзержинском районе, во Фрунзенском районе. Она была острая, она удовлетворяется по мере строительства данных объектов. Но вот центральных районах города мы пониманием, что эта потребность сохраняется, к сожалению. Мы понимаем, что у нас были планы пристройки к Провинциальному колледжу, когда у нас сдавался квартал, то есть проект планировки квартала «Ташир» утверждался. Какие планы у агентства по строительству образовательных учреждений, в частности школ, в Кировском районе города?», —сказала депутат Евгения Овод.

В ответ директор муниципального «Агентства по строительству» Виталий Кук сообщил, что в Кировском районе Ярославля сейчас проектируется новый корпус у школы №1. Проектируют пристройку уже второй год, но документы до сих пор не готовы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно за это, по версии следствия, получил от подрядчика взятку бывший заммэра Ярославля Ринат Бадаев. Но дело не только в коррупции.

«Там сейчас с теплом проблемы. «ТГК-2» и «Ярославские энергосистемы» находятся в ФАС по решению этого вопроса. Школа, по-моему, на 380 мест. Там много не разместишь. Тем не менее, новый корпус пристраиваем к школе. Единственная школа в центральной части города, которая по площади позволяла возвести данное здание, — пояснил директор «Агентства по строительству» Виталий Кук.

Кук заявил, что больше свободных мест для размещения школы в Кировском и Ленинском районе города нет.

«Виталий Николаевич, у меня такой к вам вопрос, как вы, специалист, считаете, исходя из вашего ответа, то, что у нас депо на Горвалу отдали под застройку многоквартирными домами, не лучше ли было там школы запроектировать для Кировского района, как мы и предлагали изначально?», — поставила вопрос по-иному Евгений Овод.

Директор «Агентства по строительству» в ответ заявил, что на этом месте школу бы не построили в любом случае.

«Во-первых, чтобы переместить депо, нужны определённые средства, которых нет. И, соответственно, решение не я принимал, но я понимаю целесообразность, что все гаражи надо из центра города выводить. И если мэрия продала этот участок и компенсацию определённую за него получила, за счёт чего можно было сделать вывод этого гаража из центральной части города. Если бы мы там располагали школу, то в бюджете города этих средств бы не было», — заявил Виталий Кук.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод, проблема новых школ в центре города обостряется: место находится под строительство жилья, но не школ.

«При обсуждении проекта планировки квартала Ташир, когда там гостиничную функцию сменили на жилую, было закреплено решением комитета, что это происходит с условием строительства пристройки к Провинциальному колледжу. Сейчас у нас получается, что пристройка вообще не рассматривается. Колледж передан в область, у мэрии теперь нет полномочий там что-то планировать. Получается, что набиваем населением, уплотняем застройку — Ташир, Сердце Ярославля, а школы там негде строить», — пояснила депутат.

По мнению депутата, одна пристройка к школе №1 явно не удовлетворит потребность в школах в центре Ярославля.