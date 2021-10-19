Москва, 19 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Признание в России зарубежных вакцин от COVID-19 возможно только на обоюдной основе, заявил 19 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Такие действия возможны только в общем, в обоюдном формате», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отрицательно ответил на предположение о том, что допуск вакцин способствовал бы повышению уровня вакцинации в стране.

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