Москва, 19 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В интересах России сокращать свои отношения с многостороннимизападнымиинститутами, делая упор на возврат к двустороннему формату отношений, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 октября, комментируя сообщения о закрытии представительств России при НАТО и альянса — в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о закрытии с 1 ноября 2021 года представительства России при НАТО, а также информбюро и военной миссии связи НАТО в Москве.

«В результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для дипломатической деятельности. В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства», — сказал Лавров.

« Руководство России решило свернуть отношения с НАТО, и это правильное решение. В оценке политики НАТО, побудившей Москву, наконец, принять решение о бесполезности попыток поддерживать с этим военно-политическим блоком отношения сотрудничества, я вижу несколько основных факторов. Первый — это собственно агрессивная в отношении нашей страны политика НАТО, которая лишь усиливается. В таких условиях делать вид, что есть какое-то сотрудничество — это, действительно, абсурд. Второй — полное доминирование в НАТО Соединённых Штатов Америки, что делает более продуктивным обсуждение вопросов стратегической стабильности с Вашингтоном напрямую.

Есть и ещё один аспект: это использование НАТО и отношений России с ним антироссийскими режимами в Прибалтике, Польше, Чехии, некоторых других странах для «надувания щёк», их попыток повышения своей политической значимости.