Кишинёв, 19 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Члены правительства Молдавии ведут переговоры о поставках газа не только в России, а также на Украине в Польше и в Румынии. Об этом 19 октября сообщила на брифинге премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Необходимо найти альтернативные источники поставки газа прямо сейчас, чтобы компенсировать нехватку газа в октябре», — сказала глава правительства.

На вопрос журналистов, почему президент Молдавии Майя Санду не отправилась на переговоры по газу в Москву, Гаврилица сказала, что запланированы переговоры министра иностранных дел и евроинтеграции Молавии Николая Попеску с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Премьер-министр пообещала, что ноября контракт на поставку газа будет с «Газпромом» или с кем-то ещё.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров, но оплаченных объемов не хватает для обеспечения всех нужд республики. Переговоры продолжаются. Молдавская сторона настаивает на сохранении прежней цены на газ.