Рим, 19 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Компания Maserati перенесла дебют модели Grecale на весну 2022 года из-за проблем с цепочкой поставок ключевых компонентов, необходимых для производства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Maserati Maserati Grecale

Изначально дебют новинки был назначен на 16 ноября текущего года.

Grecale будет находится на строчку ниже Levante в модельной линейке компании. Новинка будет разработана на базе той же платформы, что и кроссовер Alfa Romeo Stelvio.

Модель Grecale уже практически разработана. Недавно Maserati представила суперкар MC20, который получил новый 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Двигатель развивает до 621 л. с. Ожидается, что Grecale получит этот новый мотор итальянской компании.

Ранее стало известно, что компания Maserati планирует выпустить электрические версии моделей Ghibli и Quattroporte.

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