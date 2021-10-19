Москва, 19 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Нельзя утверждать, что генетические нетрадиционные вакцины от коронавируса, включая Спутник-V абсолютно безопасны для здоровья, не обладая на руках результатами многолетних исследований, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube.

Максим Додонов ИА Красная Весна Сергей Кургинян

«При применении всех генетических вакцин как мРНК, так и на аденовирусных векторах, обнаружены осложнения, связанные с формированием тромбов. По-видимому, вводимый в организм генетический материал попадает в капиллярный системный кровоток (по-видимому, я говорю). При этом, генетический код производимого организмом белка-шипа каким-то образом соединяется со стенками сосудов, а иммунные клетки начинают атаковать этот материал, создавая локальные воспаления и травмируя сосудистые стенки. Это по всей видимости приводит к воспалению сосудистых стенок и образованию тромбов», — рассказал Кургинян.

По его словам, насколько опасным по факту окажется такой вид осложнений для здоровья и жизни людей, покажет только будущее. Он также добавил, что когда создатели «Спутника-V» утверждают, что вирусные векторы не способны размножаться в организме, то это очень похоже на правду, но приравнивать это к «абсолютной безопасности» вакцины категорически нельзя. Подтвердить это можно только на основе огромного экспериментального материала.

«И никакие теории тут не могут быть самодостаточными, потому что речь идет о человеческой жизни», — подвел итог политолог.

Напомним, что к нетрадиционным генетическим вакцинам относится российская вакцина Спутник-V на основе аденовирусного вектора и американские Moderna и Pfizer. Это экспериментальные препараты, не являющиеся вакцинами в традиционном понимании этого слова.