19 октября 2021 | Время чтения 19 мин

Правительство энергично занято некритичным освоением модных мировых тенденций развития сельского хозяйства — органического, климатосберегающего, зелёной агрохимии по стандартам ESG. Старательно копируются многочисленные западные стандарты, из которых при этом старательно вымарывается все, что касается современного понимания почвы и её плодородия.

Дмитрий Хомяков, , 17:35 — REGNUM Об устойчивом развитии и связанном с этим корпоративном управлении и поведении на рынке, основанном на принципах ESG (Environmental, Social and Governance) — экология, социальная ответственность, руководство — стали много говорить на форумах и конференциях. Эти принципы связывают с климатической повесткой, переходом на «зеленую экономику» и «углеродное регулирование». Впереди, как всегда, банки. Рост значения зеленого финансирования — кредитов и облигаций, увязанных с обязательствами в области устойчивого развития, выглядит неизбежной тенденцией. Всё больше компаний захотят либо будут вынуждены влиться в этот глобальный тренд.

Сбор урожая Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках Московского агропромышленного форума и выставки «Золотая осень-2021» в октябре текущего года прошел бизнес-бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности». В нём участвовали министр сельского хозяйства РФ и представители системообразующих банков и крупнейших агрохолдингов. Всё это говорит о том, что и у государственных, и у бизнес-структур заметно растет интерес к проектам и инструментам ESG.

В Москве 14 октября 2021 года состоялся первый крупный конгресс по ESG в России «ESG-(P)Эволюция». В нём приняли участие руководители крупнейших российских и мировых компаний, а также главы ведомств, отвечающих за ESG-повестку.

В частности, Сбербанк считает вопросы капиталовложений для «озеленения» энергетики приоритетным для бизнеса и предлагает организациям, соответствующим ESG-принципам, ряд льгот: пониженную ставку, более гибкий подход к объему участия собственными средствами инициаторов в финансировании проектов и т. д. Платформа разрабатывается Сбером самостоятельно, потому все льготные условия предоставляются за счет самого банка.

Заявляется, что необходимые механизмы уже имеются, а банки, активно внедряющие ESG-принципы в свои бизнес-модели, могут стать катализаторами «озеленения» российской экономики. Конечно, без деятельности и позиции регулятора, а также системных мер государственной поддержки вопросы не решатся.

Теплица

Для стимулирования инвестиционной деятельности недавно принято Постановление правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации». Планируется привлечение внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию национальных целей развития. Выделены ряд отраслевых и инфраструктурных блоков, установлены критерии зеленых проектов (таксономия зеленых проектов) и критерии адаптационных проектов (таксономия адаптационных проектов). Первых — восемь, вторых — шесть. Сельское хозяйство входит в оба.

В области АПК, по мнению Минсельхоза РФ, это в первую очередь вопросы «климатически дружественного» сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) и производства органической продукции.

Если для первого пока идут обсуждения, сбор информации и научные исследования, то для второго уже начала формироваться законодательная основа. Считается, что производство органической продукции является одним из наиболее перспективных направлений развития российского высокотехнологичного, экспортно-ориентированного сельского хозяйства. Однако вопросы остаются.

Три года назад был принят Федеральный закон от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 280-ФЗ), он вступил в силу 1 января 2020 года.

В ст. 2 определено, что органическая продукция — экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

Органическое сельское хозяйство — совокупность видов экономической деятельности, которые определены Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и при осуществлении которых применяются способы, методы и технологии, направленные на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, укрепление здоровья человека, сохранение и восстановление плодородия почв.

По сути, определение допускает неоднозначное толкование и с правовой точки зрения нуждается в разъяснении.

Производители органической продукции — юридические и физические лица, которые осуществляют производство, хранение, маркировку, транспортировку и реализацию органической продукции и включены в единый государственный реестр производителей органической продукции.

Для перехода к органическому сельскому хозяйству и производству этой продукции, согласно ст. 8, устанавливается временной период, в течение которого обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции, установленных действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в данной сфере.

Сельское хозяйство

Очевидно, что расширение и совершенствование органического сельского хозяйства будет осуществляться в рамках Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 12.04. 2020 № 993-р.

Для производства любой сельскохозяйственной продукции (растениеводства, животноводства и т.д.) нужны соответствующие земельные участки. Существующие в РФ сейчас составляют посевные площади порядка 80 млн га, пары занимают еще 12 млн га, итого — 92 млн га. Мероприятия по их увеличению предусмотрены Государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением правительства РФ от 14.05.2021 № 731.

Земельные участки, выделяемые в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, а также неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, могут служить источником вновь привлекаемых земельных ресурсов, в том числе для органического земледелия.

Сельское хозяйство нуждается в государственной поддержке. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717, предусмотрены мероприятия по развитию производства сельскохозяйственной продукции, в том числе и органической.

В соответствии с действующими правилами предоставления компенсирующей и стимулирующей субсидий, порядок, условия предоставления средств, требования, предъявляемые к получателям средств, размеры ставок грантов, перечень документов, необходимых для получения указанных средств, а также срок их рассмотрения устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов РФ. Региональные власти вправе самостоятельно определить ставку на сельскохозяйственную продукцию в зависимости от применяемой технологии ее производства. Республики Башкортостан, Карелия, Крым, Марий Эл, Пермский, Краснодарский, Ставропольский края, Вологодская, Воронежская, Костромская, Орловская, Пензенская, Саратовская области и другие уже ввели особую поддержку для производителей органической продукции, и прежде всего малых форм хозяйствования.

Подтверждение соответствия производства органической продукции осуществляется в форме добровольной сертификации в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании в целях установления соответствия производства органической продукции действующим в РФ национальным, межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции (Федеральный закон № 280-ФЗ ст. 5, п. 1). Например, ГОСТ 33 980−2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации», принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25.10.2016 № 92-П). Приказом Росстандарта от 22.11.2016 введён в действие на территории РФ в качестве национального стандарта с 01.01.2018 (далее — ГОСТ 33 980−2016).

Следует упомянуть и национальный стандарт ГОСТ Р 56 104−2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения», утвержден и введен в действие с 01.02.2015 Приказом Росстандарта от 10.09.2014 № 1068-ст (далее — ГОСТ Р 56 104−2014). Он устанавливает термины и определения в области производства, состава и свойств пищевых органических продуктов и продуктов их переработки, произведенных из следующих источников, отвечающих требованиям органического производства: органического сельского хозяйства; лесного хозяйства; водных экосистем; пчелохозяйств.

Грядки

Органическое сельское хозяйство — производственная система, которая улучшает экосистему, сохраняет плодородие почвы, защищает здоровье человека, и, принимая во внимание местные условия и опираясь на экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использует компоненты, способные принести вред окружающей среде.

Органическое землепользование сочетает в себе традиционные методы ведения хозяйства, инновационные технологии и современные научно-технические разработки, которые благотворно сказываются на окружающей среде и, обеспечивая тесную взаимосвязь между всеми формами жизни, включенными в данную систему, поддерживают и обеспечивают их благоприятное развитие.

Органическое производство основано на использовании природных, биологических и возобновляемых ресурсов с использованием соответствующих правил, установленных на всех стадиях производственного цикла, подготовки и оборота продукции: переработки, сертификации, маркировки, хранения, реализации и инспектирования.

Производство обработанных органических пищевых продуктов должно быть отделено во времени и пространстве от производства продуктов, не относящихся к таковым.

Пока все вышеперечисленные принципы провозглашены и закреплены, но не подкреплены полным набором научно обоснованных и апробированных агротехнологий.

Добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции осуществляется аккредитованными в данной области органами по сертификации в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, которые выдают сертификат соответствия производства органической продукции.

После прохождения добровольной сертификации в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и получения сертификата соответствия производители получают возможность использовать для маркировки продукции графический знак единого образца. В дальнейшем они включаются в реестр, который ведется Минсельхозом РФ.

Всегда значение имеет правоприменительная практика. На наш взгляд, сейчас закон об «органической» продукции не реализуется целиком, а выполняются лишь отдельные направления (положения). Имеется 9 сертификатов, количество сертифицированных или занесенных в реестр профильных компаний на 1 октября 2021 года не превышает 90 (две трети из них субъекты МСП). Чем будут заниматься сертификаторы в ближайшее время, смогут ли они найти для себя работу и каков будет приток новых заявок?

Уборка урожая

В европейских странах основными производителями органической продукции являются фермеры. В рамках крупного хозяйства сложнее наладить органическое земледелие, работать при запрете средств защиты растений, агрохимикатов, что значительно снижает продуктивность посевов, возрастают риски полной потери урожая.

Сельское хозяйство России — многоукладно. В этом его специфика, социальная функция, роль в пространственном развитии территорий, а также преимущество. На отечественном рынке органической продукции должны быть созданы равные возможности и справедливые конкурентные условия для всех участников.

С 01.07.2021 вступили в силу отдельные положения критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» (далее — Критерии аккредитации).

В соответствии с п. 8 Критериев аккредитации с 01.07.2021 органы по сертификации продукции и услуг, выполняющие работы по обязательному подтверждению соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), должны обеспечить наличие в документе (документах) системы менеджмента качества правил выполнения работ по сертификации, установленных в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а в части, не урегулированной такими актами, — в соответствии с документами, установленными Критериями аккредитации.

В силу также вступили дополнительные требования к органам по сертификации продукции, выполняющим работы по добровольному подтверждению соответствия в области сертификации производства органической продукции (пункт 9 Критериев аккредитации).

Установлен перечень национальных стандартов, обязательных к выполнению органами по сертификации продукции и услуг с 01.07.2021 (пункт 10 Критериев аккредитации).

В настоящее время правительство РФ определяет порядок осуществления государственного контроля (надзора) за обращением органической продукции. Заметим, что его отдельный вид не предусмотрен действующим законодательством и должен учитывать существующие нормы, закрепленные в ряде федеральных законов: от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

На наш взгляд, пока отсутствуют четкие однозначные критерии классификации «органической» продукции и ее отличий от аналогичной «неорганической». Если она лучше для потребителя, то чем, как и насколько отличается. Без ответа на данный вопрос возникают трудности в создании целостной системы контроля, препятствующей введению потребителей в заблуждение.

Референтные значения показателей и сами они должны определяться и проверяться лабораторным способом по утвержденным методикам. Стандарты (как принятая добровольно производителем совокупность обязательств) могут являться основой для изготовления продукции. Быть исключительными и исчерпывающими требованиями, которые подлежат контролю со стороны надзорных органов, они не могут.

Сейчас отдельных кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС в отношении органической продукции не существует. Росстат не обладает информацией об обороте и производстве органической продукции в РФ. Все прогнозы базируются на экспертных оценках, полученных посредством проведения отраслевых специализированных исследований, аналогичных исследовательскому институту органического сельского хозяйства — FiBL или недавнему анализу ситуации, опубликованному компанией NielsenIQ.

Овощи

Выделение в ОКПД 2 отдельных кодов для органической продукции создаст возможность для формирования статистической информации в данной сфере, необходимой для принятия и оценки эффективности их реализации.

Исходя из специфики производства стоимость этих товаров однозначно существенно выше, чем их аналогов. Внутренние российские цены практически на все основные виды продовольствия увеличиваются, несмотря на меры тарифного и нетарифного регулирования экспорта многих сельскохозяйственных товаров и сырья, а также соглашения с организациями торговли и производителями о временной их «заморозке». Доходы населения не увеличиваются, следовательно, объемы внутреннего рынка ограничены, а расширение производства связано с возможностями международной торговли, которая в настоящее время осуществляется несколькими путями.

Во-первых, заключаются двусторонние соглашения об эквивалентности регулирования органического сельского хозяйства. Это соглашение между двумя странами, позволяющее продавать продукты, которые производятся и сертифицируются в соответствии с органическими стандартами одной страны, и представлять их как органические в другой. Во-вторых, в случае аккредитации органов по оценке соответствия страной-импортером, беспрепятственный экспорт может осуществляться в страны, где отсутствует национальное регулирование данной сферы. Следовательно, после заключения соглашения об эквивалентности, сертификация будет осуществляться в рамках единого процесса.

Евразийской экономической комиссией ведется работа по подготовке и утверждению плана мероприятий («дорожной карты») по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза. В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 на его территории действуют технические регламенты, устанавливающие обязательные требования к пищевой продукции.

Общие требования безопасности пищевой продукции установлены в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (далее — ТР ТС 021/2011). Для зерна это Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 (далее — ТР ТС 015/2011).

Техническими регламентами ТР ТС 015/2011 и ТР ТС 021/2011 уже установлены требования к безопасности пищевой продукции и безопасности зерна. Необходимость установления требований к органической продукции и органическому зерну отдельными документами, на наш взгляд, отсутствует.

Достаточно внесение изменений в оба этих документа, а именно дополнение ТР ТС 015/2011 и ТР ТС 021/2011 понятиями «органическое зерно», «органическая пищевая продукция» и требованиями безопасности к данной продукции.

Отметим, что вопросы контроля за экспортом продукции не являются предметом правового регулирования Технических регламентов Таможенного союза.

ЕАЭС Kremin.ru

Ст. 4 ТР ТС 021/2011 установлено, что пищевая продукция — это продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье.

Обязательные для применения и исполнения на единой таможенной территории Евразийского экономического союза требования к зерну и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна, в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна, установлены в ТР ТС 015/2011.

В соответствии с требованиями ч. 4.10 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (далее — ТР ТС 022/2011), информация об отличительных признаках пищевой продукции указывается при маркировке на добровольной основе. Информация об отличительных признаках пищевой продукции, в том числе об отсутствии в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО (или) с использованием ГМО, должна быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление, в маркировке пищевой продукции самостоятельно или полученными им с участием других лиц. Доказательства наличия отличительных признаков пищевой продукции подлежат хранению в организациях или у индивидуальных предпринимателей, выпускающих данную пищевую продукцию в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, и предъявляются в случаях, предусмотренных законодательством Таможенного союза.

Россельхознадзор является уполномоченным органом РФ по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 015/2011 в пределах своей компетенции. Это закреплено постановлением правительства РФ от 28.08.2013 №745 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и постановлением правительства РФ от 02.07.2013 №553 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Высказывающиеся предложения о соблюдении требований ГОСТ Р 56 104−2014 и ГОСТ Р 57 022−2016 применительно к органической пищевой продукции и органическому зерну неконструктивны в связи с тем, что данными документами не устанавливаются какие-либо требования к ним.

Мешки с зерном

Ежегодные программы национальной стандартизации предусматривают разработку изменений и дополнений в существующие ГОСТы, а также разработку новых документов. Например, Приказ Росстандарта от 27.10.2020 №1775 «Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2021 год». В нем предусмотрен блок документов, касающихся почв.

Практически не исследуется в рамках агрономических экспериментов и не обсуждается вопрос о воспроизводстве плодородия почв на используемых участках, а также возможность получения органической продукции в условиях антропогенного воздействия, например атмосферного, почвенного и водного загрязнения.

Почвы, их характеристики и плодородие должны быть в числе обязательных критериев эффективности осуществления любой сельскохозяйственной деятельности. Для реализации рассмотренных выше правовых норм, а также их совершенствования с учетом достижения целей экологической безопасности и рационального природопользования, сформулированных в статьях 77−83 Указа президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», необходимо устранить имеющийся пробел. Считаем необходимым ввести в российское право полноценное, научно обоснованное и легальное (юридически значимое), общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, неконтекстное определение почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства.

В настоящее время нет корректных и однозначных научных результатов, на основании которых можно было бы с уверенностью утверждать, что органическое земледелие, получение продукции с улучшенными экологическими характеристиками сохраняет и воспроизводит важнейший национальный ресурс — почвы и их плодородие.

На кафедре агроинформатики факультета почвоведения МГУ были сформулированы принципы и положения для реализации ESG принципов в АПК. «Климатически нейтральное» сельское хозяйство предполагает:

1) обязательное обеспечение воспроизводства плодородия почв, желательно расширенное, достигающиеся за счет технологий, включающих оценку и корректировку расходных и приходных статей баланса элементов минерального питания растений в агроценозах;

2) максимально возможное использование ресурсов органического вещества, включая отходы животноводства, вернее — вторичные ресурсы;

3) недопущение снижения запасов гумуса в пахотных почвах (декарбонизации);

4) исключение их деградации и всех видов эрозии;

5) исключение неконтролируемого обращения и поступления углерод-, фосфор‑ и азотсодержащих соединений в окружающую среду.

«Зеленая агрохимия» по стандартам ESG включает:

недопустимость неконтролируемого поступления химических элементов и веществ в окружающую среду;

сокращение числа стадий, этапов или технологических операций полного цикла получения агрохимикатов и товарной продукции растениеводства;

максимальное полезное использование отходов, растительных остатков, побочной продукции сельскохозяйственного производства (соломы, ботвы) и сидератов.

Основой любой системы земледелия был и остается полноценный севооборот.

Посевная в Ленском районе. Якутия Old.sakha.gov.ru

И это далеко не исчерпывающий перечень возникающих вопросов и нерешенных пока проблем производства и развития рынка органической продукции в России как части ESG стратегии. Хотя уже сейчас можно подвести некоторые итоги и сделать выводы:

1. В стране только начала формироваться система правового регулирования данной сферы. Реализация положений принятого Федерального закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 01.01.2020, должна быть системной, а сами его положения нуждаются в разъяснениях, толкованиях и определениях.

2. Пока отсутствуют четкие и однозначные критерии классификации «органической продукции» и ее отличий от аналогичной «неорганической». Не выделены соответствующие параметры, которые могут быть измерены в аттестованных и аккредитованных профильных лабораториях, не определены их численные значения.

3. В настоящее время правительство РФ разрабатывает порядок осуществления государственного контроля (надзора) за обращением органической продукции, который должен учитывать существующие нормы, поскольку его отдельный вид не предусмотрен действующим законодательством.

4. Без специальных кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС в отношении органической продукции Росстат не может обладать полной информацией об обороте и производстве органической продукции в стране.

5. В настоящее время нет корректных и однозначных научных результатов, на основании которых можно было бы с уверенностью утверждать, что органическое земледелие, получение продукции с улучшенными экологическими характеристиками сохраняет и воспроизводит важнейший национальный ресурс — почвы и их плодородие.

6. Новое климатическое регулирование, к которому в ближайшей перспективе будут прибегает всё больше стран, и в первую очередь наш крупнейший торговый партнер — Евросоюз, уже оказывает существенное влияние на возможности экспорта, в том числе и аграрного. Углеродный след сельскохозяйственных товаров и сырья будет прослеживаться, в том числе, и для органической продукции.

7. Воспроизводство и сохранение плодородия почв должны быть в числе обязательных и главных критериев эффективности и рациональности осуществления любой сельскохозяйственной деятельности и ее соответствия ESG принципам управления.