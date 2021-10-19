Черкесск, 19 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки зафиксировано самое большое число летальных исходов за последние два месяца. Скончались десять человек. Такой суточный показатель смертности в регионе фиксировался лишь однажды за все время пандемии — 12 августа 2021 года. Такие данные приводит 19 октября федеральный оперативный штаб.

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Всего в Карачаево-Черкесии скончались от COVID-19 715 жителей. Общее число заразившихся достигло 26 591человека. Из них сумели справиться с болезнью 23 276 пациентов, в том числе 40 — за прошедшие сутки. За эти же сутки подтвердились тесты на коронавирус еще у 67 человек, что является самым высоким показателем с февраля 2021 года.

Всего в республике в настоящее время проходят лечение от COVID-19 2600 человек, в том числе 973 из них — госпитализированы.