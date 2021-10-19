Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пожилого охранника школы заподозрили в педофилии. По словам 15-летней школьницы, мужчина заманил ее в подсобку и домогался. Об этом 19 октября сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Школьницы-оторвы

Под подозрение полиции попал 71-летний мужчина, работающий в охранном предприятии, обеспечивающем охрану одной из школ Невского района Петербурга. По словам школьницы, утром 16 октября он под обманным предлогом завел ее в помещение охраны и совершил в отношении неё развратные действия.

18 октября мужчину вызвали в Следственный комитет и задержали в рамках расследования уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).