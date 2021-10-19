Уфа, 19 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Власть есть власть, и если она приняла решение, то она должна проводить их всеми мерами государственного управления и принуждения. Об этом 18 октября заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона, отметив важность и значимость ограничительных норм при пандемии и роль чиновников.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

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«К сожалению, не все люди понимают важность и значимость ограничительных норм при пандемии», — констатировал Хабиров.

«Но при этом хочу сказать, что власть есть власть! Если она приняла решение, то она должна проводить это решение всеми мерами государственного управления и принуждения», — подчеркнул он.

Глава региона перечислил примеры, вызвавшие общественный резонанс, когда «сотрудников полиции начали обвинять, что они свирепствуют».

«Так, в Ишимбае Роспотребнадзору пришлось приостановить деятельность торгового центра, владельцы которого отказались исполнять установленные правила. Был случай, что полицейским пришлось снять с междугороднего автобуса в Стерлитамаке пожилую женщину, которая не предъявила соответствующих справок. А в Дёмском районе Уфы правоохранительные органы задержали человека, который тоже не соблюдал антиковидных норм и вёл себя вызывающе», — сообщил Хабиров и обратился к главам муниципалитетов.

«Это ваша работа — организовать должным образом выполнение требований нашего указа. Да, какие-то люди будут провоцировать. Да, какие-то люди будут действовать таким образом. А наша задача — защитить подавляющее большинство людей, спасти их. Сотрудники МВД действуют в рамках их полномочий», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 октября в Стерлитамаке пенсионерка пыталась проехать на междугородном автобусе, который совершал рейс Кумертау — Уфа, без документов о вакцинации. В результате старушку доставили в отделение полиции и составили в отношении нее административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ. Этот случай взорвал соцсети: люди считают действия полицейских позором и сравнивают произошедшее с фашизмом. Они полагают, что, несмотря ни на какие указы, в любой ситуации нужно всегда оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.

При этом стоит отметить, что заявление о власти — не единственное у главы Башкирии. В разгар предвыборной кампании он уже высказывался во время прямой линии 8 сентября 2021 года:

«В политике очень жесткие правила. И первое правило: власть — она никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется».